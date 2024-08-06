Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964531876.html
В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате
В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате - РИА Новости, 06.08.2024
В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате
Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Пермском крае, никто не пострадал, оказавшийся в учреждении сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:44
2024-08-06T23:44
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Пермском крае, никто не пострадал, оказавшийся в учреждении сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15 маломобильных постояльцев, сообщает пресс-служба ведомства. В Telegram-канале федерального ведомства указано, что из-за аварийного режима работы электросветильника загорелось помещение на втором этаже психоневрологического интерната в Пермском крае. Самостоятельно из здания эвакуировался 261 человек. "До прибытия первого пожарного расчета сотрудник МЧС России Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. Прибывшие газодымозащитники МЧС России спасли еще женщину со второго этажа", - говорится в сообщении. Уточняется, что о ЧП мужчине рассказала супруга, которая является сотрудницей интерната. Потапчуку на месте возгорания помогал эвакуировать маломобильных постояльцев 14-летний сын Дмитрий. По данным МЧС, площадь пожара составила 25 квадратных метров, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате

МЧС РФ: в Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Пермском крае, никто не пострадал, оказавшийся в учреждении сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15 маломобильных постояльцев, сообщает пресс-служба ведомства.
В Telegram-канале федерального ведомства указано, что из-за аварийного режима работы электросветильника загорелось помещение на втором этаже психоневрологического интерната в Пермском крае. Самостоятельно из здания эвакуировался 261 человек.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Туапсе локализовали пожар на рынке
Вчера, 14:44
"До прибытия первого пожарного расчета сотрудник МЧС России Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. Прибывшие газодымозащитники МЧС России спасли еще женщину со второго этажа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о ЧП мужчине рассказала супруга, которая является сотрудницей интерната. Потапчуку на месте возгорания помогал эвакуировать маломобильных постояльцев 14-летний сын Дмитрий.
По данным МЧС, площадь пожара составила 25 квадратных метров, никто не пострадал.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар
Вчера, 14:23
 
ПроисшествияПермский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала