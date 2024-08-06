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В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате

В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате - РИА Новости, 06.08.2024

В Пермском крае произошел пожар в психоневрологическом интернате

Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Пермском крае, никто не пострадал, оказавшийся в учреждении сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:44

2024-08-06T23:44

2024-08-06T23:44

происшествия

пермский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Пермском крае, никто не пострадал, оказавшийся в учреждении сотрудник МЧС вместе с сыном спас 15 маломобильных постояльцев, сообщает пресс-служба ведомства. В Telegram-канале федерального ведомства указано, что из-за аварийного режима работы электросветильника загорелось помещение на втором этаже психоневрологического интерната в Пермском крае. Самостоятельно из здания эвакуировался 261 человек. "До прибытия первого пожарного расчета сотрудник МЧС России Юрий Потапчук во внеслужебное время спас 15 человек. Прибывшие газодымозащитники МЧС России спасли еще женщину со второго этажа", - говорится в сообщении. Уточняется, что о ЧП мужчине рассказала супруга, которая является сотрудницей интерната. Потапчуку на месте возгорания помогал эвакуировать маломобильных постояльцев 14-летний сын Дмитрий. По данным МЧС, площадь пожара составила 25 квадратных метров, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html

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пермский край

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происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)