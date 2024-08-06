https://ria.ru/20240806/pozhar-1964467726.html

В Сочи загорелся продуктовый ангар

В Сочи загорелся продуктовый ангар - РИА Новости, 06.08.2024

В Сочи загорелся продуктовый ангар

Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:44

2024-08-06T16:44

2024-08-06T16:44

россия

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло на улице Урожайная, первые подразделения были отправлены на место происшествия в 15:31 (совпадает с мск). "В 15:40 по прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание ангара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предположительно, горит продуктовый ангар, пострадавших нет, угрозы распространения тоже. В тушении пожара задействованы 16 спасателей, используются пять единиц техники.

https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964422398.html

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964437507.html

россия

сочи

краснодарский край

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россия, сочи, краснодарский край, происшествия