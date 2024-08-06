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В Сочи загорелся продуктовый ангар
В Сочи загорелся продуктовый ангар - РИА Новости, 06.08.2024
В Сочи загорелся продуктовый ангар
Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:44
2024-08-06T16:44
2024-08-06T16:44
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло на улице Урожайная, первые подразделения были отправлены на место происшествия в 15:31 (совпадает с мск). "В 15:40 по прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание ангара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предположительно, горит продуктовый ангар, пострадавших нет, угрозы распространения тоже. В тушении пожара задействованы 16 спасателей, используются пять единиц техники.
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россия, сочи, краснодарский край, происшествия
Россия, Сочи, Краснодарский край, Происшествия
В Сочи загорелся продуктовый ангар
В Сочи загорелся продуктовый ангар на площади 100 квадратных метров