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В Туапсе потушили пожар на рынке

В Туапсе потушили пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024

В Туапсе потушили пожар на рынке

Спасатели потушили пожар на рынке в Туапсе, огонь повредил, по предварительным подсчетам, 54 торговых павильона, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:34

2024-08-06T15:34

2024-08-06T15:41

туапсе

происшествия

туапсинский район

сергей бойко

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке в Туапсе, огонь повредил, по предварительным подсчетам, 54 торговых павильона, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко.Во вторник МЧС РФ информировало о пожаре на рынке в Туапсе на 400 квадратных метрах, затем площадь увеличилась до 950 "квадратов". Люди не пострадали, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже возгорание было локализовано."Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидирован. Предварительно, огонь повредил 54 торговых павильона, пострадавших среди населения нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал в Telegram-канале Бойко.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964437507.html

туапсе

туапсинский район

россия

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туапсе, происшествия, туапсинский район, сергей бойко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)