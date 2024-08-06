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В Туапсе потушили пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024
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15:34 06.08.2024 (обновлено: 15:41 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964443795.html
В Туапсе потушили пожар на рынке
В Туапсе потушили пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024
В Туапсе потушили пожар на рынке
Спасатели потушили пожар на рынке в Туапсе, огонь повредил, по предварительным подсчетам, 54 торговых павильона, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:34
2024-08-06T15:41
туапсе
происшествия
туапсинский район
сергей бойко
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке в Туапсе, огонь повредил, по предварительным подсчетам, 54 торговых павильона, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко.Во вторник МЧС РФ информировало о пожаре на рынке в Туапсе на 400 квадратных метрах, затем площадь увеличилась до 950 "квадратов". Люди не пострадали, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже возгорание было локализовано."Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидирован. Предварительно, огонь повредил 54 торговых павильона, пострадавших среди населения нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал в Telegram-канале Бойко.
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туапсе, происшествия, туапсинский район, сергей бойко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туапсе, Происшествия, Туапсинский район, Сергей Бойко, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсе потушили пожар на рынке

В Туапсе потушили пожар на рынке, повреждено 54 торговых павильона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке в Туапсе, огонь повредил, по предварительным подсчетам, 54 торговых павильона, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко.
Во вторник МЧС РФ информировало о пожаре на рынке в Туапсе на 400 квадратных метрах, затем площадь увеличилась до 950 "квадратов". Люди не пострадали, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже возгорание было локализовано.
"Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидирован. Предварительно, огонь повредил 54 торговых павильона, пострадавших среди населения нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал в Telegram-канале Бойко.
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ТуапсеПроисшествияТуапсинский районСергей БойкоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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