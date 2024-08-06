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В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 06.08.2024
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15:22 06.08.2024 (обновлено: 15:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964437507.html
В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе
В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 06.08.2024
В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе
Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске (Республика Коми) оперативно ликвидировали, сообщил РИА Новости глава муниципального округа Усинск... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:22
2024-08-06T15:29
происшествия
усинск
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске (Республика Коми) оперативно ликвидировали, сообщил РИА Новости глава муниципального округа Усинск Николай Такаев. "Возгорание ликвидировано. Все службы сработали очень оперативно, ликвидировали быстро... Главное, что никто не пострадал", – сказал он. Ранее во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе Усинска РИА Новости сообщали о возгорании, которое произошло на Усинском ГПЗ. По данным ведомства, пострадавших не было.
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964430213.html
усинск
республика коми
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происшествия, усинск, республика коми
Происшествия, Усинск, Республика Коми
В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе

Глава Усинска сообщил о ликвидации возгорания на газоперерабатывающем заводе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске (Республика Коми) оперативно ликвидировали, сообщил РИА Новости глава муниципального округа Усинск Николай Такаев.
"Возгорание ликвидировано. Все службы сработали очень оперативно, ликвидировали быстро... Главное, что никто не пострадал", – сказал он.
Ранее во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе Усинска РИА Новости сообщали о возгорании, которое произошло на Усинском ГПЗ. По данным ведомства, пострадавших не было.
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ПроисшествияУсинскРеспублика Коми
 
 
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