https://ria.ru/20240806/pozhar-1964437507.html

В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе

В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 06.08.2024

В Коми потушили пожар на газоперерабатывающем заводе

Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске (Республика Коми) оперативно ликвидировали, сообщил РИА Новости глава муниципального округа Усинск... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:22

2024-08-06T15:22

2024-08-06T15:29

происшествия

усинск

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинске (Республика Коми) оперативно ликвидировали, сообщил РИА Новости глава муниципального округа Усинск Николай Такаев. "Возгорание ликвидировано. Все службы сработали очень оперативно, ликвидировали быстро... Главное, что никто не пострадал", – сказал он. Ранее во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе Усинска РИА Новости сообщали о возгорании, которое произошло на Усинском ГПЗ. По данным ведомства, пострадавших не было.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964430213.html

усинск

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усинск, республика коми