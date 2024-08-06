https://ria.ru/20240806/pozhar-1964430213.html

В Туапсе потушили открытый огонь на рынке

В Туапсе потушили открытый огонь на рынке - РИА Новости, 06.08.2024

В Туапсе потушили открытый огонь на рынке

Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:06

2024-08-06T15:06

2024-08-06T15:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в краевом ГУ МЧС.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет. Позже площадь возгорания увеличилась до 950 квадратных метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже возгорание было локализовано."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

туапсе

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, происшествия