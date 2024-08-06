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В Туапсе потушили открытый огонь на рынке
В Туапсе потушили открытый огонь на рынке - РИА Новости, 06.08.2024
В Туапсе потушили открытый огонь на рынке
Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:06
2024-08-06T15:06
2024-08-06T15:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в краевом ГУ МЧС.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет. Позже площадь возгорания увеличилась до 950 квадратных метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек. Позже возгорание было локализовано."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе, Происшествия
В Туапсе потушили открытый огонь на рынке
ГУ МЧС Кубани: в Туапсе потушили открытый огонь на рынке