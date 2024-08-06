https://ria.ru/20240806/pozhar-1964416465.html

Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров

Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров - РИА Новости, 06.08.2024

Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров

Площадь пожара на рынке в Туапсе на Кубани увеличилась до 950 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:29

2024-08-06T14:29

2024-08-06T14:49

туапсе

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Туапсе на Кубани увеличилась до 950 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет."По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

туапсе

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туапсе, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)