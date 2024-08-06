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Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров - РИА Новости, 06.08.2024
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14:29 06.08.2024 (обновлено: 14:49 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964416465.html
Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров
Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров - РИА Новости, 06.08.2024
Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров
Площадь пожара на рынке в Туапсе на Кубани увеличилась до 950 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:29
2024-08-06T14:49
туапсе
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Туапсе на Кубани увеличилась до 950 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет."По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек", - говорится в сообщении.
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туапсе, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туапсе, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров

ГУ МЧС: площадь пожара на рынке в Туапсе увеличилась до 950 квадратных метров

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Площадь пожара на рынке в Туапсе на Кубани увеличилась до 950 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона.
Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет.
"По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ТуапсеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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