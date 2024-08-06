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На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар - РИА Новости, 06.08.2024
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14:23 06.08.2024 (обновлено: 15:20 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар - РИА Новости, 06.08.2024
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар
На газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми начался пожар, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:23
2024-08-06T15:20
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. На газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми начался пожар, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло возгорание, подробностей пока нет", — сказала собеседница агентства. По предварительным данным, пострадавших нет, добавила она. На месте дежурят медики.
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происшествия
Происшествия
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар

На Усинском ГПЗ в Коми произошло возгорание, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. На газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми начался пожар, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
«
"Произошло возгорание, подробностей пока нет", — сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавила она. На месте дежурят медики.
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