https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар

На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар - РИА Новости, 06.08.2024

На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар

На газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми начался пожар, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:23

2024-08-06T14:23

2024-08-06T15:20

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. На газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми начался пожар, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. "Произошло возгорание, подробностей пока нет", — сказала собеседница агентства. По предварительным данным, пострадавших нет, добавила она. На месте дежурят медики.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964416465.html

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2024

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происшествия