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В Туапсе загорелся торговый павильон
В Туапсе загорелся торговый павильон - РИА Новости, 06.08.2024
В Туапсе загорелся торговый павильон
Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:21
2024-08-06T14:21
2024-08-06T14:49
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ."В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах. На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе, Россия, Происшествия
В Туапсе загорелся торговый павильон
МЧС РФ: в Туапсе загорелся торговый павильон на площади 400 квадратных метров