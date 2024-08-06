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В Туапсе загорелся торговый павильон - РИА Новости, 06.08.2024
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14:21 06.08.2024 (обновлено: 14:49 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413613.html
В Туапсе загорелся торговый павильон
В Туапсе загорелся торговый павильон - РИА Новости, 06.08.2024
В Туапсе загорелся торговый павильон
Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:21
2024-08-06T14:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ."В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах. На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе, Россия, Происшествия
В Туапсе загорелся торговый павильон

МЧС РФ: в Туапсе загорелся торговый павильон на площади 400 квадратных метров

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ.
"В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах. На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуапсеРоссияПроисшествия
 
 
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