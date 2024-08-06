https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413613.html

В Туапсе загорелся торговый павильон

В Туапсе загорелся торговый павильон - РИА Новости, 06.08.2024

В Туапсе загорелся торговый павильон

Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:21

2024-08-06T14:21

2024-08-06T14:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсе

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 400 квадратных метров в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ."В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах. На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, россия, происшествия