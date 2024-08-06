https://ria.ru/20240806/pozhar--1964500886.html

В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре

В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре - РИА Новости, 06.08.2024

В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре

Возгорание, которое произошло, предположительно, в продуктовом ангаре в Сочи, ликвидировано на площади 240 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:22

2024-08-06T19:22

2024-08-06T19:22

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Возгорание, которое произошло, предположительно, в продуктовом ангаре в Сочи, ликвидировано на площади 240 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании в ангаре на улице Урожайной Адлерского района на площади 100 квадратных метров. "В 17.50 ликвидация, 240 (квадратных метров - ред.)", - сказали в пресс-службе ГУМЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 16 спасателей, использовались пять единиц техники.

https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964422398.html

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)