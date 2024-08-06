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В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре
В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре - РИА Новости, 06.08.2024
В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре
Возгорание, которое произошло, предположительно, в продуктовом ангаре в Сочи, ликвидировано на площади 240 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:22
2024-08-06T19:22
2024-08-06T19:22
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Возгорание, которое произошло, предположительно, в продуктовом ангаре в Сочи, ликвидировано на площади 240 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании в ангаре на улице Урожайной Адлерского района на площади 100 квадратных метров. "В 17.50 ликвидация, 240 (квадратных метров - ред.)", - сказали в пресс-службе ГУМЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 16 спасателей, использовались пять единиц техники.
https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964422398.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре
В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре на площади 240 квадратных метров