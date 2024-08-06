https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html

В Туапсе локализовали пожар на рынке

В Туапсе локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024

В Туапсе локализовали пожар на рынке

Спасатели локализовали пожар на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:44

2024-08-06T14:44

2024-08-06T15:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туапсе

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет. Позже площадь возгорания увеличилась до 950 квадратных метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек."В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

россия

туапсе

краснодарский край

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туапсе, краснодарский край, происшествия