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В Туапсе локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024
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14:44 06.08.2024 (обновлено: 15:25 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html
В Туапсе локализовали пожар на рынке
В Туапсе локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 06.08.2024
В Туапсе локализовали пожар на рынке
Спасатели локализовали пожар на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:44
2024-08-06T15:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туапсе
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ.Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет. Позже площадь возгорания увеличилась до 950 квадратных метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек."В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туапсе, краснодарский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Туапсе, Краснодарский край, Происшествия
В Туапсе локализовали пожар на рынке

МЧС РФ: в Туапсе локализовали пожар на рынке

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке в Туапсе на Кубани, сообщили в МЧС РФ.
Во вторник в МЧС РФ информировали о пожаре в торговом павильоне Туапсе на площади 400 квадратных метров. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС Кубани, пострадавших нет. Позже площадь возгорания увеличилась до 950 квадратных метров. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар
Вчера, 14:23
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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