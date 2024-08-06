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Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 06.08.2024 (обновлено: 00:54 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pozdravlenie-1964289994.html
Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой
Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой - РИА Новости, 06.08.2024
Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка, а также 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:52
2024-08-06T00:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
авдеевка
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка, а также 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Новосёловка Первая в ДНР. В воскресенье в Минобороны сообщили, что группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новосёловка Первая в ДНР. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму воинской части и соединению, участвующим в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населённого пункта Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики ... Министр обороны направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения от врага населённого пункта Новосёловка Первая. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Полк, как указывается, участвовал в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки, а бригада - в боях за освобождение Камышевахи, Красногоровки и Уманского. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
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донецкая народная республика, россия, авдеевка, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

Белоусов поздравил 6-й танковый полк с освобождением Новоселовки Первой в ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка, а также 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Новосёловка Первая в ДНР.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новосёловка Первая в ДНР.
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"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму воинской части и соединению, участвующим в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населённого пункта Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики ... Министр обороны направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения от врага населённого пункта Новосёловка Первая. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Полк, как указывается, участвовал в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки, а бригада - в боях за освобождение Камышевахи, Красногоровки и Уманского. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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