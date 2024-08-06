https://ria.ru/20240806/pozdravlenie-1964289994.html

Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой - РИА Новости, 06.08.2024

Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка, а также 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:52

2024-08-06T00:52

2024-08-06T00:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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безопасность

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка, а также 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Новосёловка Первая в ДНР. В воскресенье в Минобороны сообщили, что группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новосёловка Первая в ДНР. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму воинской части и соединению, участвующим в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населённого пункта Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики ... Министр обороны направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения от врага населённого пункта Новосёловка Первая. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Полк, как указывается, участвовал в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки, а бригада - в боях за освобождение Камышевахи, Красногоровки и Уманского. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

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донецкая народная республика

россия

авдеевка

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донецкая народная республика, россия, авдеевка, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф