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В Белгородской области за сутки пострадали 12 человек
В Белгородской области за сутки пострадали 12 человек - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгородской области за сутки пострадали 12 человек
За минувшие сутки в Белгородской области 12 человек пострадали и один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:02
2024-08-06T07:02
2024-08-06T07:02
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. За минувшие сутки в Белгородской области 12 человек пострадали и один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной. Только за последние сутки пострадало 12 человек, восемь человек продолжают оставаться в больницах, остальным оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой... К сожалению, погиб человек, искренние слова от всех жителей Белгородской области родным и близким", - сказал губернатор на видео. Гладков добавил, что за последнее время 2500 человек, пострадавшие при обстрелах, отправлены в пансионаты, санатории Крыма и Тульской области, это было решение президента Российской Федерации. В целом, 6500 человек смогут воспользоваться этим видом поддержки.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Тульская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области за сутки пострадали 12 человек
Гладков: в Белгородской области за сутки 12 человек пострадали, один погиб