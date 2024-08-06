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Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки - РИА Новости, 06.08.2024
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14:14 06.08.2024 (обновлено: 18:12 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/portnyagin-1964408405.html
Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки
Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки - РИА Новости, 06.08.2024
Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки
Тверской суд Москвы отправил супругу блогера Дмитрия Портнягина под запрет определённых действий, против нее заведено дело о посредничестве в передаче взятки в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:14
2024-08-06T18:12
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил супругу блогера Дмитрия Портнягина под запрет определённых действий, против нее заведено дело о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Екатерине Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Портнягиной вменяется посредничество в передачи взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Ее адвокат Анастасия Селиванова опровергла РИА Новости задержание своей клиентки, отказавшись комментировать ее статус по делу и детали. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963454474.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ)
Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки

Суд вменил жене блогера Портнягина посредничество при передаче взятки

© @portnyaginДмитрий Портнягин с супругой Екатериной
Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© @portnyagin
Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил супругу блогера Дмитрия Портнягина под запрет определённых действий, против нее заведено дело о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Екатерине Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что Портнягиной вменяется посредничество в передачи взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Ее адвокат Анастасия Селиванова опровергла РИА Новости задержание своей клиентки, отказавшись комментировать ее статус по делу и детали.
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Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц.
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Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
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По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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