https://ria.ru/20240806/portnyagin-1964408405.html

Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки

Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки - РИА Новости, 06.08.2024

Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки

Тверской суд Москвы отправил супругу блогера Дмитрия Портнягина под запрет определённых действий, против нее заведено дело о посредничестве в передаче взятки в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:14

2024-08-06T14:14

2024-08-06T18:12

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил супругу блогера Дмитрия Портнягина под запрет определённых действий, против нее заведено дело о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Екатерине Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Портнягиной вменяется посредничество в передачи взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Ее адвокат Анастасия Селиванова опровергла РИА Новости задержание своей клиентки, отказавшись комментировать ее статус по делу и детали. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и неких других лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

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https://ria.ru/20240731/sud-1963318364.html

https://ria.ru/20240805/rossiya-1964166946.html

https://ria.ru/20240725/shabutdinov-1962029030.html

https://ria.ru/20240723/shtraf-1961578096.html

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