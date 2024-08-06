https://ria.ru/20240806/pomosch-1964406809.html

Народный фронт передал военкорам РИА Новости и другим СМИ средства РЭБ

Народный фронт передал военкорам РИА Новости и другим СМИ средства РЭБ - РИА Новости, 06.08.2024

Народный фронт передал военкорам РИА Новости и другим СМИ средства РЭБ

Народный фронт передал военным корреспондентам РИА Новости средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в президентском движении. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Народный фронт передал военным корреспондентам РИА Новости средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в президентском движении. "Военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью, чтобы донести до всего мира правду о происходящем на передовой, о зверствах, которые совершают ВСУ. Поэтому журналисты стали одной из целей атак киевского режима. Чтобы защитить военкоров, работающих в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Народный фронт обеспечил съемочные группы средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Средства РЭБ получили также военные корреспонденты ряда других телеканалов и изданий. Кроме того, военкорам выдали детекторы дронов для оперативного обнаружения приближающегося вражеского беспилотника. "Противник охотится за нашими военными корреспондентами… поэтому было принято решение обеспечить журналистов современными системами РЭБ ", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В Народном фронте отметили, что фонд помощи участникам СВО "Всё для Победы!" начинался именно с персональных сборов военных корреспондентов для отдельных подразделений. "Военкоры стали локомотивом помощи военным, лично привозили амуницию и технику на передовую, общались и оказывали поддержку бойцам. Они помогают и сейчас и продолжают рассказывать правду о подвигах российских военных. За эти два года были понесены и потери, в память о погибших в зоне СВО журналистах на выставке-форуме "Всё для Победы! – 2 года" прошла минута молчания. Очевидно, что киевский режим игнорирует конвенционную защиту журналистов, нарушает все принятые нормы. Но средства РЭБ защитят военкоров и позволят им продолжать выполнять свой профессиональный долг", - подчеркнули в ОНФ.

https://ria.ru/20240805/pomosch-1964218801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общероссийский народный фронт, риа новости, сво, вооруженные силы украины