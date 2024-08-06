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МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными - РИА Новости, 06.08.2024
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17:23 06.08.2024 (обновлено: 18:16 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pokushenie-1964478205.html
МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными
МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными - РИА Новости, 06.08.2024
МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными
Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:23
2024-08-06T18:16
в мире
киев
россия
владимир путин
андрей белоусов
дмитрий песков
министерство обороны украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной интерпретацией слов замглавы МИД Сергея Рябкова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 года", — подчеркнули в МИД.Там указали, что дипломат не давал утвердительного ответа на прямой вопрос о подготовке покушения, он лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями".Ведомство призвало представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию, чтобы не искажать заявления руководства МИД, а при необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями.В середине июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что спецслужбы страны безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Как отметил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240729/simonjan-1962704080.html
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в мире, киев, россия, владимир путин, андрей белоусов, дмитрий песков, министерство обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Дмитрий Песков, Министерство обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

МИД: сообщения о плане покушения Киева на Путина на параде ВМФ некорректны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной интерпретацией слов замглавы МИД Сергея Рябкова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне некоторые средства массовой информации опубликовали статьи, в которых утверждалось, что на Путина и Белоусова готовилось покушение на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля. В качестве источника везде указывался Рябков, при этом в материалах не приводились конкретные высказывания замминистра.

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"Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 года", — подчеркнули в МИД.
Там указали, что дипломат не давал утвердительного ответа на прямой вопрос о подготовке покушения, он лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями".
Ведомство призвало представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию, чтобы не искажать заявления руководства МИД, а при необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями.
В середине июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что спецслужбы страны безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Как отметил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреКиевРоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовДмитрий ПесковМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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