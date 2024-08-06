https://ria.ru/20240806/pokushenie-1964478205.html

МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными - РИА Новости, 06.08.2024

МИД назвал статьи о подготовке покушения на Путина в день ВМФ некорректными

Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:23

2024-08-06T17:23

2024-08-06T18:16

в мире

киев

россия

владимир путин

андрей белоусов

дмитрий песков

министерство обороны украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Публикации СМИ о том, что киевский режим готовил покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова в день ВМФ являются некорректной интерпретацией слов замглавы МИД Сергея Рябкова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 года", — подчеркнули в МИД.Там указали, что дипломат не давал утвердительного ответа на прямой вопрос о подготовке покушения, он лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями".Ведомство призвало представителей СМИ тщательно проверять публикуемую информацию, чтобы не искажать заявления руководства МИД, а при необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями.В середине июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что спецслужбы страны безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Как отметил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240720/arest-1960890591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, владимир путин, андрей белоусов, дмитрий песков, министерство обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)