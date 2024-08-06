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В Приморье плохая погода затрудняет поиски пропавшего самолета
В Приморье плохая погода затрудняет поиски пропавшего самолета - РИА Новости, 06.08.2024
В Приморье плохая погода затрудняет поиски пропавшего самолета
Плохая погода затрудняет поиски пропавшего в Приморье легкомоторного самолета Bristell RGRA-5500G, сообщил РИА Новости представитель Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:51
2024-08-06T14:51
2024-08-06T14:51
происшествия
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новороссия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Плохая погода затрудняет поиски пропавшего в Приморье легкомоторного самолета Bristell RGRA-5500G, сообщил РИА Новости представитель Восточного МСУТ СК России. "В районе поиска плохая погода, она затрудняет поиски пропавшего самолёта, наземным способом еще добираются к месту пропажи самолёта", - сообщил собеседник агентства. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)". На борту находились два человека. Восточное МСУТ СК России уточняло, что на борту находились командир воздушного судна и один пассажир. Организована проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
https://ria.ru/20240803/splav-1963876579.html
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происшествия, россия, новороссия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Новороссия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье плохая погода затрудняет поиски пропавшего самолета
СК: плохая погода затрудняет поиски пропавшего самолета в Приморье