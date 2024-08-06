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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
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08:22 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/pogoda-1964315919.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами туманы, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:22
2024-08-06T08:22
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами туманы, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, кружащего над Предуральем. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. В начале дня местами - очаги туманов, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют климатической норме августа", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240806/pogoda-1964297390.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: туманы и до 25 градусов тепла ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами туманы, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, кружащего над Предуральем. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. В начале дня местами - очаги туманов, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют климатической норме августа", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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