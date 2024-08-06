https://ria.ru/20240806/pogoda-1964315919.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.08.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами туманы, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:22

2024-08-06T08:22

2024-08-06T08:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами туманы, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы и до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, кружащего над Предуральем. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. В начале дня местами - очаги туманов, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют климатической норме августа", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метра в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240806/pogoda-1964297390.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус