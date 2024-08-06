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На юге и северо-западе России ожидаются "пятнистые" дожди
На юге и северо-западе России ожидаются "пятнистые" дожди - РИА Новости, 06.08.2024
На юге и северо-западе России ожидаются "пятнистые" дожди
На юге и северо-западе европейской России на этой неделе ожидаются "пятнистые" осадки – они будут интенсивными, но пройдут местами, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:16
2024-08-06T03:16
2024-08-06T03:16
общество
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краснодарский край
роман вильфанд
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На юге и северо-западе европейской России на этой неделе ожидаются "пятнистые" осадки – они будут интенсивными, но пройдут местами, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге европейской России температура будет близка к норме, она будет в диапазоне 29-33 градуса. Это касается и Ставрополя, и Краснодарского края, и Крыма, но там более ярко выражены осадки. Они будут пятнистые, будут местами, но ливневого типа", - сказал Вильфанд. По его словам, условия для пятнистых ливней существуют и на северо-западе страны - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Также ливни продолжатся в Татарстане и Башкортостане, сообщил синоптик.
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общество, россия, ставрополь, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Ставрополь, Краснодарский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
На юге и северо-западе России ожидаются "пятнистые" дожди
Вильфанд: на юге и северо-западе европейской России ожидаются интенсивные ливни