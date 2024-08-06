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Более 3,6 тысячи молодых медспециалистов получают надбавку в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:49 06.08.2024 (обновлено: 12:54 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/podmoskove-1964379642.html
Более 3,6 тысячи молодых медспециалистов получают надбавку в Подмосковье
Более 3,6 тысячи молодых медспециалистов получают надбавку в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
Более 3,6 тысячи молодых медспециалистов получают надбавку в Подмосковье
Ежемесячную надбавку для молодых специалистов в сфере здравоохранения Подмосковья получают более 1,7 тысячи врачей и почти 1,9 тысячи сотрудников среднего... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:49
2024-08-06T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
врачи
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ежемесячную надбавку для молодых специалистов в сфере здравоохранения Подмосковья получают более 1,7 тысячи врачей и почти 1,9 тысячи сотрудников среднего медперсонала, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент её получают более 1,7 тысячи врачей в размере 15 тысяч рублей и почти 1,9 тысячи сотрудников среднего медперсонала в размере 7 тысяч рублей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Также в рамках комплексной работы по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона действует система наставничества, в рамках которой за молодыми специалистами закрепляется куратор, помогающий адаптироваться на новом месте и передающий накопленный опыт. В ведомстве добавили, что для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе: "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", компенсация аренды жилья и другие.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи

Более 3,6 тысячи молодых медспециалистов получают надбавку в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ежемесячную надбавку для молодых специалистов в сфере здравоохранения Подмосковья получают более 1,7 тысячи врачей и почти 1,9 тысячи сотрудников среднего медперсонала, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент её получают более 1,7 тысячи врачей в размере 15 тысяч рублей и почти 1,9 тысячи сотрудников среднего медперсонала в размере 7 тысяч рублей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Также в рамках комплексной работы по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона действует система наставничества, в рамках которой за молодыми специалистами закрепляется куратор, помогающий адаптироваться на новом месте и передающий накопленный опыт.
В ведомстве добавили, что для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе: "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", компенсация аренды жилья и другие.
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