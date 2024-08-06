Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах
Сенатор Перминов: Зеленский находится в политическом цугцванге
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом цугцванге, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
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"Падение рейтингов поддержки "президента" (Зеленского) и находящейся у власти группировки "этой страны" вынуждает делать громкие заявления, уводящие общественное мнение в следующий календарный период и отвлекающие внимание, с одной стороны, от попыток "победной эскалации", а, с другой, от катастрофических потерь. Такой политический цугцванг", - сказал Перминов.
Ранее Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них.
В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
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