https://ria.ru/20240806/peregovory-1964403926.html

Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах

Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 06.08.2024

Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах

Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:04

2024-08-06T14:04

2024-08-06T14:08

специальная военная операция на украине

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сергей перминов

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом цугцванге, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Ранее Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой, заявил, что уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией. "Падение рейтингов поддержки "президента" (Зеленского) и находящейся у власти группировки "этой страны" вынуждает делать громкие заявления, уводящие общественное мнение в следующий календарный период и отвлекающие внимание, с одной стороны, от попыток "победной эскалации", а, с другой, от катастрофических потерь. Такой политический цугцванг", - сказал Перминов. Ранее Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей перминов, нато