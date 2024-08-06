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Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 06.08.2024 (обновлено: 14:08 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/peregovory-1964403926.html
Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах
Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 06.08.2024
Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах
Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:04
2024-08-06T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сергей перминов
нато
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом цугцванге, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Ранее Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой, заявил, что уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией. "Падение рейтингов поддержки "президента" (Зеленского) и находящейся у власти группировки "этой страны" вынуждает делать громкие заявления, уводящие общественное мнение в следующий календарный период и отвлекающие внимание, с одной стороны, от попыток "победной эскалации", а, с другой, от катастрофических потерь. Такой политический цугцванг", - сказал Перминов. Ранее Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей перминов, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Перминов, НАТО
Политический цугцванг. В СФ отреагировали на слова Зеленского о переговорах

Сенатор Перминов: Зеленский находится в политическом цугцванге

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовке в этом году базы для завершения конфликта - прямое следствие падения его рейтингов, Киев находится в политическом цугцванге, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ранее Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой, заявил, что уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир
4 августа, 08:00
"Падение рейтингов поддержки "президента" (Зеленского) и находящейся у власти группировки "этой страны" вынуждает делать громкие заявления, уводящие общественное мнение в следующий календарный период и отвлекающие внимание, с одной стороны, от попыток "победной эскалации", а, с другой, от катастрофических потерь. Такой политический цугцванг", - сказал Перминов.
Ранее Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Западе выяснили: Украины осталось на два года
30 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ПерминовНАТО
 
 
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