https://ria.ru/20240806/pensiya-1964516531.html

Социальная пенсия 2024: что это, кому положена и как ее получить

Социальная пенсия 2024: что это, кому положена и как ее получить - РИА Новости, 06.08.2024

Социальная пенсия 2024: что это, кому положена и как ее получить

Социальная пенсия — это государственная ежемесячная выплата нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории России. Ее назначают по разным... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:15

2024-08-06T21:15

2024-08-06T21:15

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Социальная пенсия — это государственная ежемесячная выплата нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории России. Ее назначают по разным основаниям: пенсионерам по старости по достижении определенного возраста и без стажа работы, при наступлении инвалидности, детям сиротам и в случае потери кормильца. Каков размер пенсии в 2024 году для разных категорий граждан, как оформить и сколько можно получать, кому положена доплата, — материале РИА Новости.Социальная пенсияСоциальная пенсия — мера материальной поддержки, которая не зависит от возраста гражданина и его трудового стажа. Она обеспечивается за счет средств федерального бюджета при наступлении определенных оснований."Социальная пенсия — выплата гражданам, не получившим право на страховую пенсию, нетрудоспособным людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)", — поясняет Алена Талаш, кандидат экономических наук, основатель и управляющий партнер ГК "РосКо", налоговый консультант. Государство устанавливает фиксированный размер социальной пенсии для каждой группы получателей. Исходя из уровня инфляции выплата ежегодно индексируется.Кому положенаДля получения социальной пенсии нужно соответствовать двум критериям:Эксперт уточняет, что на соцвыплату не вправе претендовать россияне, переехавшие за границу на ПМЖ.Виды социальной пенсииСоциальную пенсию могут назначить по разным основаниям: достижение определенного возраста, инвалидность, потеря кормильца или сиротство. Выплаты назначают с первого числа месяца обращения в Социальный фонд. Пенсионеры получают финансирование пожизненно, инвалиды — при наличии подтвержденного статуса граждан с ОВЗ.По старостиСоциальная пенсия назначается при достижении определенного возраста (старость) при отсутствии минимального трудового стажа. Светлана Титор, доцент кафедры частного права Государственного университета управления поясняет, что социальная пенсия назначается тем гражданам, которые не смогли заработать право на страховую или иную государственную пенсию. Право на социальную пенсию возникнет для них при достижении возраста 65 и 70 лет соответственно женщины и мужчины. В связи с поэтапным увеличением возраста, в 2024 году право на социальную пенсию возникнет у женщин в возрасте 63 года, у мужчин — 68 лет.По инвалидностиСоциальная пенсия назначается гражданам, имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) — наличие инвалидности I, II и III группы, которые по каким-то причинам до наступления инвалидности не заработали страховой пенсии (у них не имеется трудового стажа), а также при наличии статуса ребенка с ОВЗ или инвалида с детства.По потере кормильцаНа выплаты могут претендовать несовершеннолетние дети умершего родителя и круглые сироты до 18-23 лет при очном обучении. "Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также обучающимся по очной форме до окончания обучения или достижения 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, детям умершей матери-одиночки, в случае, если умершие родители не имели трудового (страхового) стажа, дающего право их детям получать страховую пенсию по случаю потери кормильца", — говорит Светлана Титор.Алёна Талаш уточняет, что денежное обеспечение прекращают при достижении 18-23 лет или при официальном удочерении (усыновлении), но не в случае установления попечительства (опеки).Социальная пенсия в связи с особыми условиями назначается представителям коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающим в регионе, достигшим возраста: мужчины — 55 и женщины — 50 лет, имеют право на получение социальной пенсии в связи с указанными обстоятельствами.Размер социальной пенсииРазмер выплат пересматривается ежегодно Социальным фондом России. Средний размер соцпенсии, по словам Алёны Талаш, с 1 апреля 2024 года составляет 8 634 рубля, а для детей-инвалидов — 12 900 рублей.Как оформить социальную пенсиюЕкатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы отмечает, что обращение за установлением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком. За назначением социальной пенсии гражданину необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. Пакет документов, который необходимо предоставить для назначения пенсии, различен в зависимости от ее вида. В СФР, если пенсия назначена в беззаявительном порядке, необходимо представить заявление о способе получения пенсии.Куда обращатьсяПри достижении 63 и 68-ти лет для женщин и мужчин соответственно, необходимо подать заявление в Социальный фонд удобным способом:Алёна Талаш уточняет, что выплаты по инвалидности назначаются автоматически. Данные поступают в СФР из реестра в рамках межведомственного взаимодействия. Решение принимается за пять дней. Ответ поступит в уведомлениях на Госуслугах в течение трех дней или на e-mail.Социальная пенсии по потере кормильца также назначается в автоматическом режиме по данным специального регистра (см. Федеральный закон № 168-ФЗ от 8 июня 2020года). Срок назначения выплат не превышает пять суток.Детям, чьи родители не установлены, выплаты автоматически не назначают. Законному представителю несовершеннолетнего до 14 лет (организации, опекуну, попечителю) нужно подать заявку через ЕСИА, СФР или МФЦ. С 14 лет подросток может обратиться в Соцфонд самостоятельно. Из документов требуется лишь паспорт и свидетельство о рождения с пустыми графами о родителях."Стоит отметить, что сотрудники СФР вправе запрашивать дополнительные сведения и документы, необходимые для расчета пенсии. На предоставление данных у заявителей есть ровно 90 суток. Выплаты будут назначены за весь период после первого обращения", — говорит Алена Талаш.Необходимые документыИз документов запрашивают паспорт. Гражданам, относящимся к малочисленным народам РФ, также нужно предоставить на выбор:Для получения социальной пенсии по случаю потери кормильца необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие обстоятельства наступления права на получение социальной пенсии:По словам Светланы Титор, на сегодняшний момент часть и этих документов пенсионный фонд собирает самостоятельно, гражданину необходимо лишь подать соответствующее заявление о назначении пенсии.СрокиСФР рассмотрит заявление и примет решение о начислении пенсии не позднее чем через десять суток после приема заявления.Как получать социальную пенсиюВыбрать вариант получения средств нужно самостоятельно. Подать заявку можно онлайн через ЕСИА или путем визита в МФЦ или Соцфонд. Заявление рассмотрят в течение трех суток.Алёна Талаш уточняет, что детям до 14 лет пенсии могут доставляться на имя ребенка или его законного представителя.Дополнительные варианты получения:Эксперт уточняет, если гражданин ранее оформил выплату от СФР, другую предоставят аналогичным способом.Индексация социальной пенсииИндексацию пенсий проводят каждый год 1 апреля, в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год. Обращаться в СФР дополнительно в этом случае не нужно. Доставка увеличенной выплаты производится по графику."Правительство вправе изменить порядок повышения выплат. Так было в 2023 году, в котором общий годовой рост соцпенсии составил 11,9%, — говорит Алёна Талаш. — С 1 апреля 2024 года индексация составила 7,5% на основании Постановления Правительства РФ № 262 от 5 марта 2024 года. Решение затронуло более четырех миллионов льготников. Из СФР было выделено финансирование на 37,5 млрд рублей".С 1 апреля 2024 года установлены следующие размеры социальной пенсии:Социальная доплата к пенсииВ 2024 году прожиточный минимум пенсионеров (ПМП) установлен на уровне 13 290 рублей. Если пенсия гражданина меньше этого уровня, ему предоставят надбавку."Примечательно, что в отдельных регионах размер денежных выплат может отличаться от федерального уровня. В таком случае представители Соцфонда при расчете пенсии ориентируются на большую величину, — говорит Алёна Талаш. — Учитываются все меры соцподдержки, включая льготы по оплате ЖКУ, проезд на транспорте и прочие подобные компенсации как в денежной, так и в натуральной форме".Пример: социальная пенсия в Москве для инвалидов III группы установлена на уровне 6 573,38 рублей. ПМП в Москве составляет 16 964 рубля, а в среднем по России — 13 290 рублей. В этом случае Социальный фонд ориентируется на региональный ПМП — 16 965 рублей. Доплата составит: 16 964 - 6 573,38 = 10 390,38 рублей.Чем социальная пенсия отличается от страховойЭто абсолютно разные выплаты. Страховую пенсию выплачивают из бюджета Соцфонда гражданам, достигшим пенсионного возраста и накопившим коэффициенты в рамках ОПС. На число "пенсионных баллов" влияет стаж и зарплата. Чем больше два этих параметра, тем выше страховая пенсия.Социальные пенсии формируются иначе. На данный вид выплат могут претендовать граждане без стажа работы, в частности, инвалиды с детства и сироты, или те, кто не смог накопить минимальные пенсионные коэффициенты. Такое случается, когда человек трудился на себя и не платил пенсионные взносы с дохода.Таким образом, главные различия двух видов пенсий связаны с:Социальную пенсию по старости начинают выплачивать на пять лет позже срока для страховых пенсий. Финансирование осуществляется из госбюджета.Мнение экспертаГосударство старается помогать льготникам: инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и пенсионерам. С этой целью предоставляет разные льготы, включая социальную пенсию. Этот вид выплат ежегодно индексируется.Главной проблемой, по мнению Алёны Талаш, остается то, что граждане, которым положено по закону два вида пенсий, вправе выбрать лишь одну. Например, пенсию по старости или по инвалидности (социальную)."Очевидно, что людям с ОВЗ и тяжелыми заболеваниями сложнее жить на пособие от государства, чем более здоровым гражданам. Этот момент стоило бы доработать. Возможно, пересмотреть подход к учету набора социальных услуг (НСР).Кроме того, индексация пенсий не всегда соответствует реальному уровню инфляции. Стоимость на продукты и лекарства постоянно увеличивается", — говорит эксперт.Разрыв между пенсионными накоплениями и доходами обусловлен старением населения, ростом доли работников неформального сектора и увеличением представителей среднего класса и их ожиданий по поводу пенсионных выплат. Эти и многие другие факторы стоит учитывать при формировании пенсионной политики государства.

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https://ria.ru/20240801/pensija-1963320548.html

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Алёна Пава

общество, россия, москва, пенсия, фсфр, пенсионный фонд рф