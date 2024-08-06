https://ria.ru/20240806/pavodok-1964317582.html
В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка
В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка - РИА Новости, 06.08.2024
В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка
В зону предполагаемого затопления из-за паводка в приморском Дальнереченске предварительно попадает 50 домов, в город направлены дополнительные силы спасателей, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:36
2024-08-06T08:36
2024-08-06T08:38
происшествия
жилье
дальнереченск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. В зону предполагаемого затопления из-за паводка в приморском Дальнереченске предварительно попадает 50 домов, в город направлены дополнительные силы спасателей, идет эвакуация жителей микрорайона мясокомбината, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале. По данным властей, река Малиновка в Дальнереченске продолжает подниматься, предварительно в зону затопления попадает 50 домов в микрорайоне мясокомбината. "Населению микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники администрации муниципалитета и полиция. Спасатели помогают жителям поднять бытовую технику, мебель, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома", - говорится в сообщении краевого правительства. Как сообщает администрация Дальнереченска, с подтопленного микрорайона организована эвакуация. "Начальник отдела ГОЧС Администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям микрорайона предлагают эвакуировать их в пункт временного размещения во второй школе", - сообщает администрация города. Отмечается, что по прогнозу подъем воды продолжится в ближайшие два дня. МЧС России сообщает о направлении в Дальнереченск дополнительной группировки спасателей с плавсредствами и техникой. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240806/primore-1964307541.html
https://ria.ru/20240804/most-1963932313.html
дальнереченск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, дальнереченск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Дальнереченск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка
Администрация Дальнереченска заявила об эвакуации жителей 50 домов из-за паводка
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости.
В зону предполагаемого затопления из-за паводка в приморском Дальнереченске предварительно попадает 50 домов, в город направлены дополнительные силы спасателей, идет эвакуация жителей микрорайона мясокомбината, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале
.
По данным властей, река Малиновка в Дальнереченске продолжает подниматься, предварительно в зону затопления попадает 50 домов в микрорайоне мясокомбината.
"Населению микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники администрации муниципалитета и полиция. Спасатели помогают жителям поднять бытовую технику, мебель, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома", - говорится в сообщении краевого правительства.
Как сообщает администрация Дальнереченска, с подтопленного микрорайона организована эвакуация.
"Начальник отдела ГОЧС Администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям микрорайона предлагают эвакуировать их в пункт временного размещения во второй школе", - сообщает администрация города. Отмечается, что по прогнозу подъем воды продолжится в ближайшие два дня.
МЧС
России сообщает о направлении в Дальнереченск дополнительной группировки спасателей с плавсредствами и техникой.
На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.