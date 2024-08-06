https://ria.ru/20240806/pavodok-1964317582.html

В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка

В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка - РИА Новости, 06.08.2024

В Дальнереченске эвакуируют жителей 50 домов из-за паводка

В зону предполагаемого затопления из-за паводка в приморском Дальнереченске предварительно попадает 50 домов, в город направлены дополнительные силы спасателей, РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:36

2024-08-06T08:36

2024-08-06T08:38

происшествия

жилье

дальнереченск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. В зону предполагаемого затопления из-за паводка в приморском Дальнереченске предварительно попадает 50 домов, в город направлены дополнительные силы спасателей, идет эвакуация жителей микрорайона мясокомбината, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале. По данным властей, река Малиновка в Дальнереченске продолжает подниматься, предварительно в зону затопления попадает 50 домов в микрорайоне мясокомбината. "Населению микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники администрации муниципалитета и полиция. Спасатели помогают жителям поднять бытовую технику, мебель, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома", - говорится в сообщении краевого правительства. Как сообщает администрация Дальнереченска, с подтопленного микрорайона организована эвакуация. "Начальник отдела ГОЧС Администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям микрорайона предлагают эвакуировать их в пункт временного размещения во второй школе", - сообщает администрация города. Отмечается, что по прогнозу подъем воды продолжится в ближайшие два дня. МЧС России сообщает о направлении в Дальнереченск дополнительной группировки спасателей с плавсредствами и техникой. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 2-3 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. По данным регионального министерства ГО и ЧС на вторник, от транспортного сообщения отрезано 12 населенных пунктов. По информации МЧС России, ливни подтопили три жилых дома и 535 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240806/primore-1964307541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, дальнереченск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)