https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html

Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии

Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии - РИА Новости, 06.08.2024

Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии

Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:29

2024-08-06T10:29

2024-08-06T10:41

дмитрий патрушев

политика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба правительства. "Достижение национальных целей, подразумевающих экологическое благополучие, будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что в этой области к 2030 году необходимо достигнуть стопроцентной сортировки ежегодного объёма твёрдых коммунальных отходов, захоронения не более 50% таких отходов и вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья."Другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции... Дмитрий Патрушев – в обеспечении продовольственной безопасности", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html

https://ria.ru/20240802/kuban-1963735695.html

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дмитрий патрушев, политика