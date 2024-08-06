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Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии - РИА Новости, 06.08.2024
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10:29 06.08.2024 (обновлено: 10:41 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/patrushev-1964337591.html
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии - РИА Новости, 06.08.2024
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии
Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:29
2024-08-06T10:41
дмитрий патрушев
политика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба правительства. "Достижение национальных целей, подразумевающих экологическое благополучие, будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что в этой области к 2030 году необходимо достигнуть стопроцентной сортировки ежегодного объёма твёрдых коммунальных отходов, захоронения не более 50% таких отходов и вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья."Другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции... Дмитрий Патрушев – в обеспечении продовольственной безопасности", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html
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дмитрий патрушев, политика
Дмитрий Патрушев, Политика
Патрушев будет курировать достижение национальных целей в сфере экологии

Патрушев будет отвечать за достижение целей в сфере экологического благополучия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Достижение национальных целей в сфере экологического благополучия будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба правительства.
«
"Достижение национальных целей, подразумевающих экологическое благополучие, будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - говорится на сайте правительства.
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Вчера, 10:26
Отмечается, что в этой области к 2030 году необходимо достигнуть стопроцентной сортировки ежегодного объёма твёрдых коммунальных отходов, захоронения не более 50% таких отходов и вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья.
«
"Другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции... Дмитрий Патрушев – в обеспечении продовольственной безопасности", - следует из сообщения.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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