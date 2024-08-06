https://ria.ru/20240806/patriarh-1964441873.html

Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни

Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни - РИА Новости, 06.08.2024

Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил монашескую практику африканских клириков Русской православной церкви (РПЦ) в Оптиной пустыни, сообщил сайт... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:29

2024-08-06T15:29

2024-08-06T15:31

религия

оптина пустынь

африка

федор достоевский

амвросий оптинский (александр гренков)

епифаний думенко

русская православная церковь

московская патриархия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804355513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5d8261c100cee0be0ea783acb55972f.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил монашескую практику африканских клириков Русской православной церкви (РПЦ) в Оптиной пустыни, сообщил сайт Московской патриархии. "По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь на послушание прибыли клирики из Республики Мадагаскар и Демократической Республики Конго — иерей Василий Рандрианаиво, иеромонах Никодим (Машал), монах Кирилл (Синайин). В течение трех месяцев они будут проходить практику в обители, ознакомятся с устроением монашеской жизни, богослужебным уставом и монастырскими послушаниями", – говорится в сообщении. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.

https://ria.ru/20240730/staroobryadtsy-1962903297.html

https://ria.ru/20240723/liturgija-1961541981.html

оптина пустынь

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оптина пустынь, африка, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), епифаний думенко, русская православная церковь, московская патриархия