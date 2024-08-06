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Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
15:29 06.08.2024 (обновлено: 15:31 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/patriarh-1964441873.html
Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни
Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни - РИА Новости, 06.08.2024
Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил монашескую практику африканских клириков Русской православной церкви (РПЦ) в Оптиной пустыни, сообщил сайт... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:29
2024-08-06T15:31
религия
оптина пустынь
африка
федор достоевский
амвросий оптинский (александр гренков)
епифаний думенко
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил монашескую практику африканских клириков Русской православной церкви (РПЦ) в Оптиной пустыни, сообщил сайт Московской патриархии. "По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь на послушание прибыли клирики из Республики Мадагаскар и Демократической Республики Конго — иерей Василий Рандрианаиво, иеромонах Никодим (Машал), монах Кирилл (Синайин). В течение трех месяцев они будут проходить практику в обители, ознакомятся с устроением монашеской жизни, богослужебным уставом и монастырскими послушаниями", – говорится в сообщении. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
https://ria.ru/20240730/staroobryadtsy-1962903297.html
https://ria.ru/20240723/liturgija-1961541981.html
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оптина пустынь, африка, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), епифаний думенко, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Оптина пустынь, Африка, Федор Достоевский, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Епифаний Думенко, Русская православная церковь, Московская Патриархия
Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков в Оптиной пустыни

Патриарх Кирилл благословил практику африканских клириков РПЦ в Оптиной пустыни

© Фото : Оптина пустыньМонастырь "Оптина пустынь"
Монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Оптина пустынь
Монастырь "Оптина пустынь". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил монашескую практику африканских клириков Русской православной церкви (РПЦ) в Оптиной пустыни, сообщил сайт Московской патриархии.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь на послушание прибыли клирики из Республики Мадагаскар и Демократической Республики Конго — иерей Василий Рандрианаиво, иеромонах Никодим (Машал), монах Кирилл (Синайин). В течение трех месяцев они будут проходить практику в обители, ознакомятся с устроением монашеской жизни, богослужебным уставом и монастырскими послушаниями", – говорится в сообщении.
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Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
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РелигияОптина пустыньАфрикаФедор ДостоевскийАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Епифаний ДуменкоРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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