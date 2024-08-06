Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу
Мизулина обратится к РЖД и кировским властям для установки памятника коту Твиксу
© Фото : Екатерина Мизулина / TelegramПамятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится к РЖД и властям Кировской области для установки памятника коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовый монумент. Об этом она заявила в Telegram-канале.
Проводница высадила Кота Твикса из поезда в январе 2024 года, потому что не нашла его хозяина. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс. РЖД заявили о планах внести изменения в перевозку животных.
© Фото : Екатерина Мизулина / TelegramПамятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
"Ко мне обратился участник СВО, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу", - написал Мизулина.