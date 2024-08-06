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Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу - РИА Новости, 06.08.2024
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17:13 06.08.2024 (обновлено: 17:29 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pamyatnik-1964475284.html
Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу
Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу - РИА Новости, 06.08.2024
Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится к РЖД и властям Кировской области для установки памятника коту Твиксу, история которого тронула... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:13
2024-08-06T17:29
общество
кировская область
екатерина мизулина
ржд
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится к РЖД и властям Кировской области для установки памятника коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовый монумент. Об этом она заявила в Telegram-канале.Проводница высадила Кота Твикса из поезда в январе 2024 года, потому что не нашла его хозяина. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс. РЖД заявили о планах внести изменения в перевозку животных. "Ко мне обратился участник СВО, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу", - написал Мизулина.
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общество, кировская область, екатерина мизулина, ржд, россия
Общество, Кировская область, Екатерина Мизулина, РЖД, Россия
Мизулина поможет участнику СВО с установкой памятника погибшему коту Твиксу

Мизулина обратится к РЖД и кировским властям для установки памятника коту Твиксу

© Фото : Екатерина Мизулина / TelegramПамятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Екатерина Мизулина / Telegram
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратится к РЖД и властям Кировской области для установки памятника коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовый монумент. Об этом она заявила в Telegram-канале.
Проводница высадила Кота Твикса из поезда в январе 2024 года, потому что не нашла его хозяина. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс. РЖД заявили о планах внести изменения в перевозку животных.
© Фото : Екатерина Мизулина / TelegramПамятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Екатерина Мизулина / Telegram
Памятник коту Твиксу, история которого тронула участника СВО, и он изготовил бронзовую скульптуру
"Ко мне обратился участник СВО, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу", - написал Мизулина.
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ОбществоКировская областьЕкатерина МизулинаРЖДРоссия
 
 
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