https://ria.ru/20240806/palestina-1964306623.html

Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию

Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию - РИА Новости, 06.08.2024

Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, скоординировать... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:11

2024-08-06T06:11

2024-08-06T06:11

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россия

западный берег реки иордан

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, скоординировать позиции и укрепить двусторонние отношения. "Главная цель нашего визита – проведение консультаций и обмен мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах, координирование позиций и укрепление двусторонних отношений во всех областях, особенно с учетом того, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока. Нас связывают исторические прочные отношения", - сказал он. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Аббас, чья поездка проходит на фоне кровопролитной израильской кампании в секторе Газа и все более частых вспышек вооруженного насилия на Западном берегу реки Иордан, высоко оценил роль Москвы в попытках урегулирования палестино-израильского конфликта и достижения межпалестинского примирения. "Мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в СБ ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций", - сказал он.

https://ria.ru/20240806/palestina-1964294442.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

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