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Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию - РИА Новости, 06.08.2024
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06:11 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/palestina-1964306623.html
Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию
Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию - РИА Новости, 06.08.2024
Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, скоординировать... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:11
2024-08-06T06:11
в мире
россия
западный берег реки иордан
москва
махмуд аббас
владимир путин
оон
палестина
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, скоординировать позиции и укрепить двусторонние отношения. "Главная цель нашего визита – проведение консультаций и обмен мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах, координирование позиций и укрепление двусторонних отношений во всех областях, особенно с учетом того, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока. Нас связывают исторические прочные отношения", - сказал он. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Аббас, чья поездка проходит на фоне кровопролитной израильской кампании в секторе Газа и все более частых вспышек вооруженного насилия на Западном берегу реки Иордан, высоко оценил роль Москвы в попытках урегулирования палестино-израильского конфликта и достижения межпалестинского примирения. "Мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в СБ ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций", - сказал он.
https://ria.ru/20240806/palestina-1964294442.html
https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html
россия
западный берег реки иордан
москва
палестина
сектор газа
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в мире, россия, западный берег реки иордан, москва, махмуд аббас, владимир путин, оон, палестина, сектор газа
В мире, Россия, Западный берег реки Иордан, Москва, Махмуд Аббас, Владимир Путин, ООН, Палестина, Сектор Газа
Президент Палестины рассказал о целях визита в Россию

Президент Аббас едет в Россию для координации позиций и укрепления отношений

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил в интервью РИА Новости, что едет в Россию обменяться мнениями о последних международных событиях, скоординировать позиции и укрепить двусторонние отношения.
"Главная цель нашего визита – проведение консультаций и обмен мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах, координирование позиций и укрепление двусторонних отношений во всех областях, особенно с учетом того, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока. Нас связывают исторические прочные отношения", - сказал он.
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Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Аббас, чья поездка проходит на фоне кровопролитной израильской кампании в секторе Газа и все более частых вспышек вооруженного насилия на Западном берегу реки Иордан, высоко оценил роль Москвы в попытках урегулирования палестино-израильского конфликта и достижения межпалестинского примирения.
"Мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в СБ ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций", - сказал он.
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В миреРоссияЗападный берег реки ИорданМоскваМахмуд АббасВладимир ПутинООНПалестинаСектор Газа
 
 
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