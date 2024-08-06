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Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России

Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России - РИА Новости, 06.08.2024

Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:10

2024-08-06T04:10

2024-08-06T04:10

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махмуд аббас

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в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию."Постоянно проводим с президентом России обмен мнениями, консультируемся по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса, а также укрепления двусторонних и региональных отношений. Этим мы займемся и в ходе нашего предстоящего визита в Россию", - сказал Аббас.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита Аббаса в Россию находится на финальной стадии, конкретные сроки будут названы позднее. По информации дипломатического источника РИА Новости визит запланирован на 12-14 августа.

https://ria.ru/20240806/palestina-1964294442.html

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россия, палестина, махмуд аббас, дмитрий песков, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году