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Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России - РИА Новости, 06.08.2024
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04:10 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/palestina-1964301184.html
Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России
Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России - РИА Новости, 06.08.2024
Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T04:10
2024-08-06T04:10
россия
палестина
махмуд аббас
дмитрий песков
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию."Постоянно проводим с президентом России обмен мнениями, консультируемся по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса, а также укрепления двусторонних и региональных отношений. Этим мы займемся и в ходе нашего предстоящего визита в Россию", - сказал Аббас.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита Аббаса в Россию находится на финальной стадии, конкретные сроки будут названы позднее. По информации дипломатического источника РИА Новости визит запланирован на 12-14 августа.
https://ria.ru/20240806/palestina-1964294442.html
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россия, палестина, махмуд аббас, дмитрий песков, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Палестины хочет обсудить мирный процесс по Газе в России

Президент Аббас надеется обсудить мирный процесс по Газе при визите в Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию.
"Постоянно проводим с президентом России обмен мнениями, консультируемся по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса, а также укрепления двусторонних и региональных отношений. Этим мы займемся и в ходе нашего предстоящего визита в Россию", - сказал Аббас.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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02:14
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита Аббаса в Россию находится на финальной стадии, конкретные сроки будут названы позднее. По информации дипломатического источника РИА Новости визит запланирован на 12-14 августа.
 
РоссияПалестинаМахмуд АббасДмитрий ПесковВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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