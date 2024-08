https://ria.ru/20240806/palestina-1964294442.html

Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что резонансное убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении израильской военной кампании в секторе Газа, он также обвинил его организаторов в стремлении затянуть и расширить конфликт. Движение палестинских исламистов возложило ответственность за убийство своего лидера, приехавшего в Тегеран на инаугурацию президента Ирана, на Израиль, который никак не комментирует сообщения о причастности. "Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение ее масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации", — сказал Аббас. Он напомнил, что Палестинская национальная администрация (ПНА), несмотря на многолетний конфликт с ХАМАС, выступила с осуждением убийства Хании. "Мы считаем это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике", — сказал Аббас. "От израильских оккупационных властей требуется отказ от их амбиций и прекращение агрессивных действий в отношении нашего народа и нашего дела, соблюдение международного права и исполнение "Арабской мирной инициативы", а также немедленное и устойчивое прекращение огня и вывод войск из сектора Газа", - добавил он.Арабская мирная инициатива предлагает Израилю нормализацию отношений с соседями по ближневосточному региону в обмен на освобождение оккупированных палестинских территорий.Аббас также рассказал, что планирует обсудить мирный процесс с президентом Владимиром Путиным во время предстоящего визита в Россию.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.

