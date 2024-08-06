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В Хакасии завели дело после массового отравления людей эклерами - РИА Новости, 06.08.2024
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13:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/otravlenie-1964388428.html
В Хакасии завели дело после массового отравления людей эклерами
В Хакасии завели дело после массового отравления людей эклерами - РИА Новости, 06.08.2024
В Хакасии завели дело после массового отравления людей эклерами
Следственный комитет РФ завел уголовное дело после массового отравления людей эклерами в хакасском селе Коммунар, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:15
2024-08-06T13:15
происшествия
здоровье - общество
россия
красноярский край
республика хакасия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завел уголовное дело после массового отравления людей эклерами в хакасском селе Коммунар, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. Ранее управление Роспотребнадзора по республике Хакасия сообщало, что пять человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления эклеров из местной пекарни. Ее деятельность была приостановлена на 30 суток после проверки, которая выявила грубые нарушения. "Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей в селе Коммунар Ширинского района, употребивших в пищу кондитерскую продукцию, изготовленную и реализованную местным предпринимателем… Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. По данным следствия, в медучреждение обратились 5 человек, в том числе двое детей. У всех обратившихся наблюдались признаки острой кишечной инфекции. В больнице им поставили диагноз сальмонеллёз, уточнили в СК.
https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960204729.html
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россия
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происшествия, здоровье - общество, россия, красноярский край, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии завели дело после массового отравления людей эклерами

СК завел дело после отравления людей эклерами в хакасском селе Коммунар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Следственный комитет РФ завел уголовное дело после массового отравления людей эклерами в хакасском селе Коммунар, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
Ранее управление Роспотребнадзора по республике Хакасия сообщало, что пять человек заболели острой кишечной инфекцией после употребления эклеров из местной пекарни. Ее деятельность была приостановлена на 30 суток после проверки, которая выявила грубые нарушения.
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"Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей в селе Коммунар Ширинского района, употребивших в пищу кондитерскую продукцию, изготовленную и реализованную местным предпринимателем… Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в медучреждение обратились 5 человек, в том числе двое детей. У всех обратившихся наблюдались признаки острой кишечной инфекции. В больнице им поставили диагноз сальмонеллёз, уточнили в СК.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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