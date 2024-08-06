https://ria.ru/20240806/orenburzhe-1964480908.html
Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года
Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года - РИА Новости, 06.08.2024
Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года
Половодьем повреждено более 30 километров автомобильных дорог местного значения в Оренбурге, Оренбургском районе, Орске; работы на этих объектах дорожного... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:38
2024-08-06T17:38
2024-08-06T17:38
оренбургская область
оренбургский район
орск
денис паслер
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Половодьем повреждено более 30 километров автомобильных дорог местного значения в Оренбурге, Оренбургском районе, Орске; работы на этих объектах дорожного хозяйства планируют завершить до конца этого года, сообщил глава региона Денис Паслер. "В Оренбуржье разработаны и реализуются различные меры поддержки граждан и бизнеса, поэтапно восстанавливаем инженерную и коммунальную инфраструктуру. Эта работа организуется комплексно", – написал Паслер в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что в Оренбурге приведут в порядок более 15 километров местных дорог, в Оренбургском районе будет восстановлено около трех километров, в Орске отремонтируют более 12 километров. По всем объектам документация направлена в Госэкспертизу, по большинству из них уже получены положительные заключения. На аварийно-восстановительные работы на дорогах, поврежденных паводком в регионе, будет выделено 742,5 миллиона рублей из федерального бюджет, написал Паслер.
https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбургский район, орск, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургский район, Орск, Денис Паслер
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Половодьем повреждено более 30 километров автомобильных дорог местного значения в Оренбурге, Оренбургском районе, Орске; работы на этих объектах дорожного хозяйства планируют завершить до конца этого года, сообщил глава региона Денис Паслер.
"В Оренбуржье разработаны и реализуются различные меры поддержки граждан и бизнеса, поэтапно восстанавливаем инженерную и коммунальную инфраструктуру. Эта работа организуется комплексно", – написал Паслер в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в Оренбурге приведут в порядок более 15 километров местных дорог, в Оренбургском районе будет восстановлено около трех километров, в Орске отремонтируют более 12 километров. По всем объектам документация направлена в Госэкспертизу, по большинству из них уже получены положительные заключения.
На аварийно-восстановительные работы на дорогах, поврежденных паводком в регионе, будет выделено 742,5 миллиона рублей из федерального бюджет, написал Паслер
.