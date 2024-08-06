https://ria.ru/20240806/orenburzhe-1964480908.html

Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года

Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года - РИА Новости, 06.08.2024

Дороги, поврежденные паводком, восстановят в Оренбуржье до конца года

Половодьем повреждено более 30 километров автомобильных дорог местного значения в Оренбурге, Оренбургском районе, Орске; работы на этих объектах дорожного... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:38

2024-08-06T17:38

2024-08-06T17:38

оренбургская область

оренбургский район

орск

денис паслер

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Половодьем повреждено более 30 километров автомобильных дорог местного значения в Оренбурге, Оренбургском районе, Орске; работы на этих объектах дорожного хозяйства планируют завершить до конца этого года, сообщил глава региона Денис Паслер. "В Оренбуржье разработаны и реализуются различные меры поддержки граждан и бизнеса, поэтапно восстанавливаем инженерную и коммунальную инфраструктуру. Эта работа организуется комплексно", – написал Паслер в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что в Оренбурге приведут в порядок более 15 километров местных дорог, в Оренбургском районе будет восстановлено около трех километров, в Орске отремонтируют более 12 километров. По всем объектам документация направлена в Госэкспертизу, по большинству из них уже получены положительные заключения. На аварийно-восстановительные работы на дорогах, поврежденных паводком в регионе, будет выделено 742,5 миллиона рублей из федерального бюджет, написал Паслер.

https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html

оренбургский район

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургский район, орск, денис паслер