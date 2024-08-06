МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области
МЧС РФ опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского района и, в частности, города Суджа, в региональном главке добавили, что МЧС России не рассылало такие сообщения населению.
"Уважаемые подписчики! Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", - говорится в сообщении регионального главка.
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Ведомство опубликовало фото распространяемого фейкового сообщения от имени ведомства. В нем утверждается, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.