https://ria.ru/20240806/oproverzhenie-1964526681.html

МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области

МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области

ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:40

2024-08-06T22:40

2024-08-06T23:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей смирнов (политик)

россия

курская область

суджанский район

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского района и, в частности, города Суджа, в региональном главке добавили, что МЧС России не рассылало такие сообщения населению. "Уважаемые подписчики! Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", - говорится в сообщении регионального главка. Ведомство опубликовало фото распространяемого фейкового сообщения от имени ведомства. В нем утверждается, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html

https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html

россия

курская область

суджанский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей смирнов (политик) , россия, курская область, суджанский район, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)