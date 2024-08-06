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МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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22:40 06.08.2024 (обновлено: 23:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/oproverzhenie-1964526681.html
МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области
МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области
ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:40
2024-08-06T23:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей смирнов (политик)
россия
курская область
суджанский район
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского района и, в частности, города Суджа, в региональном главке добавили, что МЧС России не рассылало такие сообщения населению. "Уважаемые подписчики! Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", - говорится в сообщении регионального главка. Ведомство опубликовало фото распространяемого фейкового сообщения от имени ведомства. В нем утверждается, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964482377.html
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россия
курская область
суджанский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей смирнов (политик) , россия, курская область, суджанский район, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алексей Смирнов (политик) , Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МЧС опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области

МЧС РФ опровергло рассылку сообщений об эвакуации Суджи в Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС России по Курской области заявило, что от имени ведомства были разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого ВСУ Суджанского района и, в частности, города Суджа, в региональном главке добавили, что МЧС России не рассылало такие сообщения населению.
"Уважаемые подписчики! Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", - говорится в сообщении регионального главка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ведомство опубликовало фото распространяемого фейкового сообщения от имени ведомства. В нем утверждается, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 17:39
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 20:26
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей Смирнов (политик)РоссияКурская областьСуджанский районАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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