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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в десятый раз за сутки объявлена в Курской области вечером во вторник, следует из сообщения врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:34
2024-08-06T22:34
2024-08-06T22:36
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в десятый раз за сутки объявлена в Курской области вечером во вторник, следует из сообщения врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск. После, в 3:11 была повторно объявлена ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. После, в течение дня ракетная опасность была объявлена восемь раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность