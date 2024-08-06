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На всей территории Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:40
2024-08-06T17:40
2024-08-06T17:46
курская область
безопасность
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01.51 мск. После, в 3.11 была повторно объявлена ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. После, в течение дня ракетная опасность была объявлена пять раз. В 17.36 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик)
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на всей территории Курской области объявили ракетную опасность