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В двух районах Курской области объявили ракетную опасность
В двух районах Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В двух районах Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:36
2024-08-06T17:36
2024-08-06T17:38
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Суджанский и Кореневский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
В двух районах Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетную опасность объявили в двух приграничных районах Курской области