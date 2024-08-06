https://ria.ru/20240806/opasnost-1964481353.html

В двух районах Курской области объявили ракетную опасность

В двух районах Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В двух районах Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:36

2024-08-06T17:36

2024-08-06T17:38

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Суджанский и Кореневский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)