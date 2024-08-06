https://ria.ru/20240806/opasnost-1964427071.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 26 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:56

2024-08-06T14:56

2024-08-06T14:56

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

глушковский район

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 26 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01.51 мск. В 3.11 была повторно объявлена ракетная опасность, сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. В 9.16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области, а в 9.40 - на всей территории региона, её отменили через 16 минут. Ещё раз ракетная опасность была запущена в 10.03 и отменена спустя 1 час 11 минут. Следующий сигнал запустили в 14.19. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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алексей смирнов (политик) , курская область, глушковский район, безопасность