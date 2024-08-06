https://ria.ru/20240806/opasnost-1964414875.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в очередной раз запущена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:24

2024-08-06T14:24

2024-08-06T14:38

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в очередной раз запущена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01.51 мск. В 3.11 была повторно объявлена ракетная опасность, сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. В 9.16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области, а в 9.40 - на всей территории региона, её отменили через 16 минут. Ещё раз ракетная опасность была запущена в 10.03 и отменена спустя 1 час 11 минут."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

курская область

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курская область, безопасность