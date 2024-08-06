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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:59
2024-08-06T12:59
2024-08-06T12:59
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херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Чаплынском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он. Губернатор в 10.46 мск также объявил о ракетной опасности в Скадовском муниципальном округе.
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херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Чаплынском районе Херсонской области объявили ракетную опасность