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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/opasnost-1964345920.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:58
2024-08-06T10:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он.
https://ria.ru/20240728/opasnost-1962540145.html
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херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сальдо: в Скадовском районе Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В Скадовском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он.
Территория морского порта Геническа - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
28 июля, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасность
 
 
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