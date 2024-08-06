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В Белгородской области повторно запустили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области повторно запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгородской области повторно запустили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:43
2024-08-06T10:43
2024-08-06T10:49
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Четвертая во вторник угроза ракетного обстрела была объявлена в 10.08 мск. Повторно сигнал тревоги запустили в 10.18 и 10.36."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород
В Белгородской области повторно запустили сигнал ракетной опасности
Гладков: сигнал ракетной опасности повторно запустили в Белгороде и Шебекино