https://ria.ru/20240806/opasnost-1964331270.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:09
2024-08-06T10:09
2024-08-06T10:14
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курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на всей территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 01.51 мск вторника, повторно - в 3.11. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. В 9.16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах, а в 9.40 - на всей территории Курской области. Спустя 16 минут сигнал отменили."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Смирнов.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области вновь объявили ракетную опасность