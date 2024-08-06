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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области спустя 16 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:01
2024-08-06T10:01
2024-08-06T10:07
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курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области спустя 16 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01.51 мск. После, в 3.11 была повторно объявлена ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. Позже, в 9.16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области, а в 9.40 на всей территории региона."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: на всей территории Курской области отменили ракетную опасность