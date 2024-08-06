https://ria.ru/20240806/opasnost-1964329125.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области спустя 16 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:01

2024-08-06T10:01

2024-08-06T10:07

специальная военная операция на украине

курская область

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Курской области спустя 16 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01.51 мск. После, в 3.11 была повторно объявлена ракетная опасность. Сигнал был отменён спустя 7 часов 40 минут. Позже, в 9.16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области, а в 9.40 на всей территории региона."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

курская область

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курская область