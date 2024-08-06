https://ria.ru/20240806/opasnost-1964322962.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:20

2024-08-06T09:20

2024-08-06T09:26

специальная военная операция на украине

курская область

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Суджанский и Глушковский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html

курская область

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2024

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курская область