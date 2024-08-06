https://ria.ru/20240806/opasnost-1964318636.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:50

2024-08-06T08:50

2024-08-06T08:50

специальная военная операция на украине

курская область

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск. После, в 3:11 была повторно объявлена ракетная опасность. "Курская область: Внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.Ночью врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о сбитии беспилотников противника. К утру, по последним данным, были поражены 26 украинских БПЛА самолётного типа. В прошедшую ночь противник обстрелял приграничный город Суджа. В результате, пять человек, в том числе трое детей, были ранены. Их доставили в районную больницу, где медики оказывают им помощь. При этом, были "сильно повреждены" несколько жилых домов.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

курская область

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курская область