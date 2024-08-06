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В Шебекино отменили ракетную опасность

В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Шебекинском городском округе и в городе Шебекино отменена, сообщает областное ГУМЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:20

2024-08-06T01:20

2024-08-06T01:20

специальная военная операция на украине

шебекино

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Шебекинском городском округе и в городе Шебекино отменена, сообщает областное ГУМЧС России в Telegram-канале. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе была объявлена в 0.15 мск, через восемь минут ее отменили в Белгороде и Белгородском районе. Спустя 56 минут ракетную опасность отменили в Шебекинском городском округе. "Внимание! Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгород

белгородский район

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