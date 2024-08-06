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В Белгороде и Шебекинском округе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекинском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Белгороде и Шебекинском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:20

2024-08-06T00:20

2024-08-06T00:26

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

шебекино

шебекинский район

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

шебекино

шебекинский район

россия

белгородская область

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