https://ria.ru/20240806/olenyata-1964325823.html

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" родились оленята

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" родились оленята - РИА Новости, 06.08.2024

В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" родились оленята

Три северных оленя родились в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", два самца и одна самка появились на свет в конце мая и начале июня на территории основной... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:44

2024-08-06T09:44

2024-08-06T15:04

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Три северных оленя родились в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", два самца и одна самка появились на свет в конце мая и начале июня на территории основной экспозиции, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Май, Тор и Мира — в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге родились три северных олененка. Это два самца и одна самка, они родились в конце мая и в начале июня на территории основной экспозиции. Первые несколько дней оленята провели, прячась за своими заботливыми матерями", — говорится в сообщении. В зоосаде отметили, что оленята с каждым днем становятся все более любопытными и активными. Они уже освоились и бегают по вольеру вместе с родителями и старшими сородичами, играя и исследуя окружающий мир. "Основным кормом для оленят все еще является материнское молоко, но они уже не прочь попробовать и взрослый корм — траву, свежесрубленные ивовые ветки, специальный комбикорм, овощи и, конечно, любимый всеми северными оленями мох — ягель", — рассказали в вотчине Деда Мороза.У северных оленей на территории зоосада не было пополнения более пяти лет, поэтому появление на свет трех малышей стало большим событием для всех сотрудников. Зоологи ежедневно наблюдают за состоянием и здоровьем оленят. "Зоосад в вотчине Деда Мороза" — филиал Московского зоопарка, находится в восьми километрах от города Великий Устюг. Зоосад площадью 7,5 гектара открылся для посетителей 10 ноября 2009 года, он расположен в сосновом бору на берегу реки Сухоны. В зоосаде экспонируются более 400 особей животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

https://ria.ru/20240619/bychok-1953997582.html

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общество, великий устюг, московский зоопарк