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При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 06.08.2024 (обновлено: 19:36 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964502354.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
Три человека, в том числе 4-летний ребенок пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:30
2024-08-06T19:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе 4-летний ребенок пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. 4-летнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Пострадала и бабушка ребенка — у нее ушиб лица. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась. Третий пострадавший доставлен попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины контузия и осколочное ранение височной области. После оказания первой медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе выявлено повреждение в одном частном доме. В скором времени администрация начнёт подомовой обход.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ села под Белгородом пострадали три человека, включая ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе 4-летний ребенок пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. 4-летнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Пострадала и бабушка ребенка — у нее ушиб лица. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась. Третий пострадавший доставлен попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины контузия и осколочное ранение височной области. После оказания первой медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор добавил, что в селе выявлено повреждение в одном частном доме. В скором времени администрация начнёт подомовой обход.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияХарьковская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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