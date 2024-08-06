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При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
Три человека, в том числе 4-летний ребенок пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:30
2024-08-06T19:30
2024-08-06T19:36
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вооруженные силы украины
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происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе 4-летний ребенок пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое, в том числе один ребенок. 4-летнего мальчика с ушибами ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Пострадала и бабушка ребенка — у нее ушиб лица. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась. Третий пострадавший доставлен попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины контузия и осколочное ранение височной области. После оказания первой медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе выявлено повреждение в одном частном доме. В скором времени администрация начнёт подомовой обход.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ села под Белгородом пострадали три человека, включая ребенка