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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964460651.html
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 06.08.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена в ногу в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, она... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:19
2024-08-06T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
украина
россия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена в ногу в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, она госпитализирована, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ Краснояружский район. За сегодняшний день село Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Для дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе в результате прямого попадания снаряда поврежден социальный объект. Из-за повреждения на линиях электропередачи жители сёл Колотиловка и Репяховка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, добавил глава области. В селе Графовка от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Украина, Россия
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

При обстреле ВСУ села Колотиловка в Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена в ногу в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, она госпитализирована, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ Краснояружский район. За сегодняшний день село Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Для дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор добавил, что в селе в результате прямого попадания снаряда поврежден социальный объект.
Из-за повреждения на линиях электропередачи жители сёл Колотиловка и Репяховка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, добавил глава области. В селе Графовка от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияУкраинаРоссия
 
 
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