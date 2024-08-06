https://ria.ru/20240806/obstrel-1964460651.html

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 06.08.2024

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена в ногу в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, она... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:19

2024-08-06T16:19

2024-08-06T16:19

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вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области ранена в ногу в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, она госпитализирована, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ Краснояружский район. За сегодняшний день село Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Для дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе в результате прямого попадания снаряда поврежден социальный объект. Из-за повреждения на линиях электропередачи жители сёл Колотиловка и Репяховка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ, добавил глава области. В селе Графовка от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, украина, россия