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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964436040.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска во вторник выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:18
2024-08-06T15:18
специальная военная операция на украине
нато
стирол
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с с 10.30 до 14.40 мск Петровский район Донецка трижды подвергся обстрелу, было выпущено шесть снарядов указанного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
горловка
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нато, стирол, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Стирол, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 9 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что с с 10.30 до 14.40 мск Петровский район Донецка трижды подвергся обстрелу, было выпущено шесть снарядов указанного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОСтиролДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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