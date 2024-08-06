https://ria.ru/20240806/obstrel-1964337252.html
Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 06.08.2024
Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:27
2024-08-06T10:27
2024-08-06T10:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по левому берегу 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты ВСУ нанесли по области еще 12 ударов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов из артиллерии по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по левому берегу 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты ВСУ нанесли по области еще 12 ударов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.